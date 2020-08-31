go-travkin

Григорий Травкин go-travkin

 
32 годаРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$847
выплачено фрилансерам
54%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
час назад
$145
10 баллов
7 месяцев назад
Дизайн сайта
Все окей, Рекомендую к сотрудничеству.
Работа выполнена!
Ответный отзыв
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
час назад
$80
10 баллов
год назад
Доделать прототип и отрисовать дизайн сайта
В очередной раз рекомендую Григория. Как всегда, сотрудничество прошло успешно.
Уже не первый раз сотрудничаем с Андреем. Работа выполняется качественно, специалист всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
nikapr321
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$170
10 баллов
2 года назад
Верстка сайта
Всегда на связи, оплата вовремя
Работа была выполнена качественно и в срок. Исполнитель был на связи и оперативно внёс все необходимые правки в проект.
Ответный отзыв
o_as
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$300
9 баллов
2 года назад
Верстка и натяжка шаблона Opencart 3
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Своевременная оплата! Рекомендую!
Качественно выполнил работу по верстке и натяжке шаблона на Опенкарт. Рекомендую!
Ответный отзыв
niko647
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
3 года назад
Доработки на Modx
Адекватный заказчик! Подготовил четкое понятное ТЗ. Во время работы активно подсказывал, когда возникали вопросы. По оплате никаких проблем. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Работа выполнена качественно, рекомендую!
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