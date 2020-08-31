go-travkin

Сначала делаем прототип, потом дизайн Также нужно отрисовать логотип Конкуренты и все элементы сайта, колонка L: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eDLvBb_IHtoGFFpphrffhttgppe0hZPjhG0t3v8kq9g/edit#gid=1581456856 Бриф: https://docs.google.com/document/d/1iusDpvlNgvA2_J18IGCqbcqlehTEY04T/edit Общее тз на дизайн: https://docs.google.com/document/d/1LEcCVZpTCwNffqVOizexaphfgDpeTFcQpBaJtkEeYUo/edit
Григорий Травкин go-travkingo-travkin
- $145Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
Перестали приходить сообщения с форм обратной связи.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $80
Прототип: https://www.figma.com/file/CIQyrfnZXoRhNngP6PRAqz/%D0%B7%D0%BC%D0%BA?node-id=0%3A1&t=Dw5RjljIFFawieoo-0 Общие тз: https://docs.google.com/document/d/1LEcCVZpTCwNffqVOizexaphfgDpeTFcQpBaJtkEeYUo/edit Материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1so9bIHbeI2U4_j9TLd2XrrgXxO7ABx-X Срок 7 днейДизайн сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
- $80
Прототип: https://www.figma.com/file/CIQyrfnZXoRhNngP6PRAqz/%D0%B7%D0%BC%D0%BA?node-id=0%3A1&t=Dw5RjljIFFawieoo-0 Общие тз: https://docs.google.com/document/d/1LEcCVZpTCwNffqVOizexaphfgDpeTFcQpBaJtkEeYUo/edit Материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1so9bIHbeI2U4_j9TLd2XrrgXxO7ABx-X Срок 7 днейДизайн сайтовнет заявокЗакрытгод назад
При переходе по якорю в статье сделать, чтобы было видно заголовок, на который переходят (на мобильных и планшетах). Из-за того, что шапка зафиксированна заголовка не видно.Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен программист на umi.cms, чтобы доработать сайт.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $170
[b]Требуется верстка сайта[/b] Общее тз: [url=https://docs.google.com/document/d/1VXbgb553BypiEIxyQiduG7vuV6gaq5NVGW4XLdcrhNc/edit]https://docs.google.com/document/d/1VXbgb553BypiEIxyQiduG7vuV6gaq5NVGW4XLdcrhNc/edit [/url]Доп. тз: https://docs.google.com/document/d/1yNIYgVzYmh7W4_US4Tr5zhm674JodxKvlBItd62WARk/edit Макет: https://drive.google.com/file/d/1RtXRkXu39HnSrSaH6nQteEKmjjiwyZZ_/view?usp=sharing Макет онлайн: [url=https://www.figma.com/file/m2FPgNJfhvkSFDi2rJ7Q4e/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/m2FPgNJfhvkSFDi2rJ7Q4e/Проектировка?node-id=0:1 [/url]Срок 3 дня.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
[b]Обязательные требования:[/b] · Хороший или высокий уровень знаний грамматики и логики русского языка. · Внутренний уровень ответственности, жесткое соблюдение дедлайнов. · ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется верстка сайта, макет в Фигме пришлю в лс. Общее тз: https://docs.google.com/document/d/1VXbgb553BypiEIxyQiduG7vuV6gaq5NVGW4XLdcrhNc/editHTML-верстка40 заявокЗакрыт2 года назад
[b]Обязательные требования:[/b] · Хороший или высокий уровень знаний грамматики и логики русского языка. · Внутренний уровень ответственности, жесткое соблюдение дедлайнов. · Отсутствие уважительных причин, почему не сделано задание. · Возможность работать минимум по 30-40 часов в неделю. · Связь: мессенджеры ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт2 года назад
- $35
Тз в файле: https://docs.google.com/document/d/1KCUJD2cA7fgnGo_7R7V3spA6MTnRIhURcogf30UpZuc/editСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
- $35
ТЗ в файле https://docs.google.com/document/d/1KCUJD2cA7fgnGo_7R7V3spA6MTnRIhURcogf30UpZuc/editСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Установить блок с выбором города на сайт Modx https://yadi.sk/i/DgSU8CVLNShTpw Пример реализации: https://stand-m.ru/ Названия всех городов должны быть прописаны в коде. Никакого функционала с гео привязкой делать не нужно!Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужна верстка и натяжка шаблона Opencart 3. Тз в файле.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
- $300
[b]Обязательные требования:[/b] · Хороший или высокий уровень знаний грамматики и логики русского языка. · Внутренний уровень ответственности, жесткое соблюдение дедлайнов. · ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт3 года назад
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
[b]Обязательныетребования:[/b] · Хороший или высокий уровень знаний грамматики илогики русского языка. · Внутренний уровень ответственности, жесткоесоблюдение дедлайнов. · Отсутствие уважительных причин, почему несделано задание. · Возможность работать минимум по 30-40 часов внеделю. · Связь: мессенджеры и почта · Быть на связи с 10:00-19:00 по Мск. [b]Преимуществом будет:[/b] · Знание популярных ...Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт3 года назад
- $3
Отключить 3й уровень в меню на сайте [url=https://acsdecor.ru/mebel-dlya-vannoy-komnaty-i-tualeta]https://acsdecor.ru/mebel-dlya-vannoy-komnaty-i-tualeta[/url] Нужно отключит и в горизонтальном и в вертикальном менюВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $41
Доработки по сайту по тз в файле. Сроки 1-2 дня.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется программист/верстальщик с отличным знанием WordPress, чтобы выполнить доработки по сайту. ТЗ в файлеСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад