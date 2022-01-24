Помощник SEO (можно без опыта)

Обязательные требования:

· Хороший или высокий уровень знаний грамматики и логики русского языка.

· Внутренний уровень ответственности, жесткое соблюдение дедлайнов.

· Отсутствие уважительных причин, почему не сделано задание.

· Возможность работать минимум по 30-40 часов в неделю.

· Связь: мессенджеры и почта

· Быть на связи с 10:00-19:00 по Мск.

Преимуществом будет:

· Знание популярных CMS (Bitrix, Modx, WordPress, Opencart);

· Знание HTML/CSS;

· Понимание основ SEO;

· Базовое понимание принципов работы поисковых систем;

· Большое желание получать новые знания;

Обязанности:

· Просмотр обучающих видео уроков, выполнение заданий строго по видео.

· Заполнение таблиц по конкурентам

· Сбор и кластеризация семантического ядра

· Написание мета тегов

· Работа в админке сайтов (создание категорий и т.п)

· Проведение SEO аудитов

Отличная вакансия для тех, кто решил освоить новую профессию SEO специалиста, но не знает с чего начать, как развиваться и обучаться. От меня Вы получаете

практические уроки по современными SEO методиками, которые действительно

работают и возможность применить свои знания на практике.

Пожалуйста, не пишите те, у кого итак очень высокая занятость на работе/фрилансе. Соблюдение сроков и

качественное выполнение работы: это самое важное!

Оплата сдельная: по часам или выполненным задачам.

Тестовое задание пришлю в личку. Время выполнения задания 15-30 мин.