По существующему аудиту сделать оптимизацию сайта www.cosmopol.ru. Сайт сделан на платформе Insales. Тех анализ прикрепила, остальное скину в лс
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Нужен SEO специалист на большое колличество проектов.
Для совместных созвонов с клиентами и поиском индивидуальных решений под проект.
Со знанием настроек и сопровождения Google и Yandex
Обязательные требования
Обязательна связь и общение.
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