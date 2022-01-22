SEO специалист

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок642 просмотра
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Нужен SEO специалист на большое колличество проектов.

Для совместных созвонов с клиентами и поиском индивидуальных решений под проект.

Со знанием настроек и сопровождения Google и Yandex

Обязательные требования

Обязательна связь и общение.

2 года назад
goweb_pro
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад