SEO помощник на EN: работа с ключевыми словами и отчетами

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки715 просмотров
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Для постоянного сотрудничества нужен специалист с нормальным письменным английским (важно понимание написанного - такого как ниже, например, и простая деловая переписка). Обязанности следующие:

  • Create a master keyword sheet with topics and themed keywords under each one based on goals, traffic and importance of each one
  • SEO reporting through Google Analytics, Search Console and both added to a Data Studio report
Напишите как бы вы хотели получать оплату - почасовка, сдельная и т.д. и размеры желаемой оплаты.
2 года назад
Aleksandro
Александр 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад