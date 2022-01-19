Обновление и продвижение сайта театральной школы.

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок560 просмотров
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Здравствуйте. Наша школа на рынке уже десять лет, сайт был создан несколько лет назад, но делал его не очень добросовестный человек, с которым пришлось прекратить сотрудничество. никого взамен найти так и не удалось. В итоге сайт "завис" мертвым грузом. Ни обновить информацию, ни сменить дизайн, ни тем более наполнить его чем-то новым мы не можем, нет нужного специалиста. Естественно продвижение его тоже не доступно для нас. Однако, мы находимся в такой точке, что сайт необходим для работы. Подскажите, занимаетесь ли вы подобными заказами? сколько времени это занимает и как скоро вы можете приступить, ну и конечно  финансовый аспект. Будем благодарны за ответ. 

С уважением, молодежный театр "Южный полюс"

2 года назад
guest_16426784744815
2 года в сервисе
Был
2 года назад