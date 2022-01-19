Оценка стоимости и времени SEO-продвижения сайта металлообработки

В данный момент у нас идет разработка сайта. После нужно будет провести полную SEO-оптимизацию, чтобы

по ключевым запросом тематики сайт выходил на первые страницы поисковиков.

В связи с этим вопрос, сколько времени займет такая услуга и сколько вложений она потребует.

Кроме этого нам нужно техническое задание от seo-специалиста для разработчика, где будет описано что он должен будет выполнить на этапе разработки сайта. Сайт разрабатывается на WP.

Нам бы очень хотелось найти исполнителя заранее, чтобы как сайт был готов была возможность сразу приступить к seo-оптимизации.

Пожалуйста, укажите сколько будет стоить от вас услуга seo-продвижения за месяц и сколько вы хотите за подготовку технического задания

Если вам нужна ещё какая-то информация (примеры сайтов конкурентов,

поисковые запросы и т.д.) пишите мне в ЛС, я пришлю вам информацию.

Плюсом будет наличие у вас работ по схожей или смежной теме, но это не

обязательно)