Составить SEO-ТЗ для копирайтера

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Для проекта о книгах и чтении нужно придумать вместе с нашим редактором темы десяти статей, которые смогут приносить на сайт хороший траффик. Также составить ТЗ для копирайтера по каждой из этих статей.
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