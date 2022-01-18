Продвижением сайта спортивной тематики

Комплексная работа на несколько месяцев по продвижению сайта спортивной тематики https://hamster.bet

Не букмекер, а социальная сеть с возможность читать прогнозы на матчи от других пользователей, писать свои и монетизировать доступ к ним, подписываться на популярных прогнозистов и команды чтобы видеть расписание из матчей, новости и спортивные сигналы.

В особенности работы могу вынести тот факт многие сети контекстной рекламы не работают с сайтами такой тематики. Поэтому необходимое комплексное SEO продвижение по богатому семантическому ядру и большому количеству страниц сайта. Опыт продвижения сайтов подобной тематики и навыки копирайтера приветствуются.

Так же буду рад SMM специалистам - нужен творческий подход: социальные сети, блогеры, каналы в мессенджерах, ролики на ютубе.

От вас хочется услышать примерный план работ и стоимость. Писать лучше в проект, а не в ЛС.