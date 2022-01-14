Нужно сделать анализ конкурентов, составить семантическое ядро...

Добрый день. Имеется сайт https://mastersharik.ru/

Задача состоит в том, чтобы правильно SEO-оптимизировать сайт.

Для этого необходимо:

- произвести анализ конкурентов и на его основе собрать семантическое ядро для всего сайта;

- произвести кластеризацию ключей по группам и сформировать предложение по написанию правильно оптимизированных статей.

Вопрос: сколько будет стоить эта работа и сколько займет по времени.

Интересует качественная, хорошая работа, нацеленная на результат.