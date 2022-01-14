Добырй день ребата, подскажите. Есть Компания почти молодая и не старая [url=https://estomatology.com/]стоматология [/url] Гео: Украиа, Киев Может есть у вас варианты размещения ссылок, или другая полезная информация.? Готов расмотреть все варианты. спасибо.
Нужно сделать анализ конкурентов, составить семантическое ядро...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Имеется сайт https://mastersharik.ru/
Задача состоит в том, чтобы правильно SEO-оптимизировать сайт.
Для этого необходимо:
- произвести анализ конкурентов и на его основе собрать семантическое ядро для всего сайта;
- произвести кластеризацию ключей по группам и сформировать предложение по написанию правильно оптимизированных статей.
Вопрос: сколько будет стоить эта работа и сколько займет по времени.
Интересует качественная, хорошая работа, нацеленная на результат.
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