Продвижение сайта в ПС

Поисковые системы (SEO)Завершен15 заявок600 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется подобрать запросы, предоставить план по оптимизации и стратегии продвижения, и соответственно реализовать запланированное. Основная цель - попасть в топ 3-5 по основным запросам.

Все подробности в ЛС. 

Убедительная просьба, если у вас плохо с коммуникацией, если ваша цель заключается только в том чтобы взять предоплату, если ваш план по работам состоит из фразы "Все будет хорошо" - не откликайтесь на заявку. 

Спасибо.

2 года назад
vistegra
Андрей 
40 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
MJKMaster
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
2 года назад
$250
50 дней
Илья выполнил все заявленные в ТЗ работы. Будем сотрудничать дальше.
Рекомендую, все отлично.