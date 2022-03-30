Продвижение сайта в ПС

Требуется подобрать запросы, предоставить план по оптимизации и стратегии продвижения, и соответственно реализовать запланированное. Основная цель - попасть в топ 3-5 по основным запросам.

Все подробности в ЛС.

Убедительная просьба, если у вас плохо с коммуникацией, если ваша цель заключается только в том чтобы взять предоплату, если ваш план по работам состоит из фразы "Все будет хорошо" - не откликайтесь на заявку.

Спасибо.