Провести анализ и консультацию по интернет магазину

Нужен специалист который возьмется за продвижение старого сайта услуг. Сайту более 8 лет. Продвижение требуется под Яндекс и Гугл На данный момент по большинству позиций сайт в топ 3-15 в Яндекс, в Гугл хуже. Ранее был почти по ...