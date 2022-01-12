Провести анализ и консультацию по интернет магазину

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Существует 1 год интернет магазин, с ним работал СЕО специалист в течении 4х месяцев. За 1 год имеем маленький прогресс. Необходима консультация и анализ исходя прошедшего года.

2 года назад
guest_1642061683367
2 года в сервисе
Был
2 года назад