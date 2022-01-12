Продвинуть сайт по продаже детских платьев

Нужен специалист который возьмется за продвижение старого сайта услуг. Сайту более 8 лет. Продвижение требуется под Яндекс и Гугл На данный момент по большинству позиций сайт в топ 3-15 в Яндекс, в Гугл хуже. Ранее был почти по ...
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Мой сайт https://radost-dress.ru/
Хочу, чтобы было больше покупок и сайт был в топе гугл и яндекс по Екатеринбургу
Сколько стоит ваша работа? Что туда входит?
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