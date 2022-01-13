Продажи за процент от сделки (всегда было интересно работает-ли это)

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок655 просмотров
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Ищу специалиста который будет заниматься поиском клиентов и продажей услуг по продвижению сайтов (SEO/SEM/PPC) за 20% от закрытой сделки. Наша команда занимается созданием и продвижением сайтов, стек и частичный прайс в профиле на другом сайте, предоставляю по запросу.

Суть простая - даешь клиента, мы отработали сняли с него деньги, отдали тебе 20% с профита заказа. Наша топовая ниша - газ, сжиженный газ, заправка газгольдеров, доставка газа. Также нормально двигаем любые другие ниши.

2 года назад
Pronchatov
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад