Продажи за процент от сделки (всегда было интересно работает-ли это)

Ищу специалиста который будет заниматься поиском клиентов и продажей услуг по продвижению сайтов (SEO/SEM/PPC) за 20% от закрытой сделки. Наша команда занимается созданием и продвижением сайтов, стек и частичный прайс в профиле на другом сайте, предоставляю по запросу.

Суть простая - даешь клиента, мы отработали сняли с него деньги, отдали тебе 20% с профита заказа. Наша топовая ниша - газ, сжиженный газ, заправка газгольдеров, доставка газа. Также нормально двигаем любые другие ниши.