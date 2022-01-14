Junior Linkbuiler

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка943 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В Seo-отдел компании требуется Junior Linkbuilder.

Гео: Зарубежный рынок (Опыт обязателен), небольшая часть проектов на русском и украинском языке;

Занятость: full-time;

Формат: Удаленная работа;

Зп: Обсуждаемая;

Отрасль: betting, gambling;

Требования:

  • Понимание основ SEO + Владение операторами поисковых систем;
  • Опыт в линкбилдинге от 1 года;
  • Умение находить площадки для размещения ссылок (по типу указанному в плане);
  • Умение быстро самостоятельно находить и анализировать нужную информацию;
  • Английский язык Intermediate и выше
  • Умение правильно составить и заказать текст у копирайтеров;
  • Умение правильно проставить ссылку (как бы смешно это не звучало);
  • Ответственность, усидчивость, исполнительность
  • Обязанности:
  • Работа с SEO инструментами (Ahrefs, Majestic, Checktrust, Netpeak и т.д.);
  • Ведение переписки с вебмастерами/редакторами;
  • Работа с xrumer, gsa, биржами;
  • Написание ТЗ на контент для копирайтеров/биржи;
  • Мониторинг размещенных ссылок и замена если отвалились;
  • Ведение отчетности;
  • Работа по аутричу.
2 года назад
rezan89
Виктор 
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад