Seo специалист

Ищу специалиста который бы помог закрыть следующие процессы: Семантика / Линкбилдинг

Блок 1. Корпоративный сайт

1. Сбор ключевых слов (СЯ) для корпоративного сайта (единоразовая работа) - 60 групп с ключами (UA, RU, EN)

2. Добавление ключевых слов и мета-тегов в программу для отчетности (Notion) - 60 групп с ключами (UA, RU, EN)

2. Поиск, подбор площадок для размещения гостевых статей (закупка статей на бирже вечных ссылок)

3. Контроль позиций (выбрать программу для анализа позиций)

Блок 2. Интернет-магазин

1. Сбор ключевых слов в Кей Коллектор, кластеризация в Кей Ассорт, создание ТЗ копирайтерам на основании конкурентов (в Раш Аналитикс), выдача копирайтерам ТЗ - 80 карточек товаров. Пример ТЗ прикрепил ниже

2. Перевод текстов у Гугл Переводчике на укр язык - 80 карточек товаров

3. Выдача текстов контент-менеджерам для создание карточек товаров на сайте - 80 карточек товаров

4. На основании ключевых слов - создать мета-теги для товаров, прописать на сайте для каждого товара - 80 карточек товаров

5. Поиск, подбор площадок для размещения гостевых статей (закупка статей на бирже вечных ссылок)

6. Контроль позиций (выбрать программу для анализа позиций)

7. Добавление ключевых слов и мета-тегов в программу для отчетности (Notion) - 80 карточек товаров

Просьба при отклике указать стоимость каждой из услуг!

ПРИМЕР

Блок 1:

1. Стоимость

2. Стоимость

3. Стоимость

Блок 2:

1. Стоимость

2. Стоимость

3. Стоимость

4. Стоимость

5. Стоимость

6. Стоимость

7. Стоимость