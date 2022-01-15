ТЗ для копирайтера - 10 страниц

Требуется составить ТЗ для копирайтера по заданному шаблону.

Дано: интернет-магазин тематики металлопрокат.

ТЗ нужны для разделов каталога и для карточек товаров (не информ. статьи).

Примерный объем текста от 1500 до 3000 симв. на страницу.

Исполнителю будет направлено:

1) Пример ТЗ

2) Разбивка (список запросов и урлов)

На выходе от вас нужно ТЗ, которое полностью соотв. шаблону.

В шаблоне есть графы:

1) список фраз и кол-во необходимых вхождений;

2) подробная структура текста с указанием кол-ва символов каждого раздела;

3) список конкурентов;

4) итоговый объем текста;

5) доп. слова из подсветки и слова расширяющие тематику.

Мета теги прописывать не нужно.

Сайт один, ТЗ довольно типовые.

Возможно будет выбрано несколько исполнителей, так как по итогу нужно около 40 ТЗ.

От исполнителей жду стоимость ТЗ для одной страницы, сроки и примеры работ.

Важно: ТЗ нужно будет оформить именно по шаблону, который будет направлен выбранным исполнителям.