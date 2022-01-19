Организовать ррс продвижение сайта

Крупный информационный (новостной) сайт на ДЛЕ. В индексе более 150000 страниц. Более 100000 страниц в Дзене. Сайт присутствует в Гугл и Яндекс-Новостях. ИКС более 2500, ежедневная посещаемость более 150000 человек. Ежедневное добавление более 50 материалов. Очевидных ...
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Добрый день!
Необходимо организовать ррс продвижение технологического сайта.
На 1 мес. - без соц.сетей, с украиноязычной и русскаоязычной версиями сайта, во 2 мес- с соц.сетями, а также с добавлением англоязычной версии сайта.
Возможно расширение географии.
Основная задача - опережение основных конкурентов в узкой нише.
Долгосрочное сотрудничество. Работаем через безопасную сделку
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