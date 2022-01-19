Организовать ррс продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок569 просмотров
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Добрый день!

Необходимо организовать ррс продвижение технологического сайта.

На 1 мес. - без соц.сетей, с украиноязычной и русскаоязычной версиями сайта, во 2 мес- с соц.сетями, а также с добавлением англоязычной версии сайта.

Возможно расширение географии.

Основная задача - опережение основных конкурентов в узкой нише.

Долгосрочное сотрудничество. Работаем через безопасную сделку 

2 года назад
svetar0712
Светлана 
51 годУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад