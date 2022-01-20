Здравствуйте. Очень нужна помощь, создал сайт на TILDA , проплатил тариф, пропатил domen, вот решил запускать, а гугл не хочет его пускать в поисковые запросы, крч говоря его просто типа нет.

При проверке URL пишет:

"URL нет в индексе Google

Эта страница не представлена в нашем индексе, но не по причине ошибки. Более подробные сведения представлены ниже. "

Как обнаружено

Файлы Sitemap

https://мой сайт/sitemap.xml

Ссылающаяся страница

Не найдено

Сканирование

Последнее сканирование

20 янв. 2022 г., 16:01:54

Робот, выполнивший сканирование

Робот Googlebot для компьютеров

Сканирование разрешено?

Да

Получение страницы

Успешно

Индексирование разрешено?

Да

Каноническая страница, выбранная Google

Проверенный URL

Кто разбирается в конструкторе тильда и знает, в чем проблема пишите!