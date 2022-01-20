Составить семантическое ядро для англоязычного сайта.

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки818 просмотров
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Необходимо составить семантическое ядро для англоязычного сайта и собрать текущие позиции сайта по нему. Сайт небольшой, 19 страниц, тематика - инструменты (soft) для торговли на биржах.

Задача срочная.

При успешном выполнении, будем рады долгосрочному сотрудничеству по SEO.

В отклие просьба указать цену, срок и опыт по SEO англоязычных сайтов.

2 года назад
taleby
Андрей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад