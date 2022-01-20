Необходимо составить семантическое ядро для англоязычного сайта и собрать текущие позиции сайта по нему. Сайт небольшой, 19 страниц, тематика - инструменты (soft) для торговли на биржах.

Задача срочная.

При успешном выполнении, будем рады долгосрочному сотрудничеству по SEO.

В отклие просьба указать цену, срок и опыт по SEO англоязычных сайтов.