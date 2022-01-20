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Составить семантическое ядро для англоязычного сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо составить семантическое ядро для англоязычного сайта и собрать текущие позиции сайта по нему. Сайт небольшой, 19 страниц, тематика - инструменты (soft) для торговли на биржах.
Задача срочная.
При успешном выполнении, будем рады долгосрочному сотрудничеству по SEO.
В отклие просьба указать цену, срок и опыт по SEO англоязычных сайтов.
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