SEO оптимизация по существующему аудиту

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок631 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По существующему аудиту сделать оптимизацию сайта www.cosmopol.ru

Сайт сделан на платформе Insales. 

Тех анализ прикрепила, остальное скину в лс

2 года назад
wishalins
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад