SEO оптимизация по существующему аудиту

Для постоянного сотрудничества нужен специалист с нормальным письменным английским (важно понимание написанного - такого как ниже, например, и простая деловая переписка). Обязанности следующие:[list][*]Create a master keyword sheet with topics and themed keywords under each one ...
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По существующему аудиту сделать оптимизацию сайта www.cosmopol.ru.
Сайт сделан на платформе Insales.
Тех анализ прикрепила, остальное скину в лс
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