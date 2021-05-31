Нужно отредактировать около 20 текстов, в каждом тексте от 1000 до 2000 знаков. Текст предоставлю, требуется уникальность и наличие вхождений по СЕО.
- Рерайтинг35 заявокЗакрытгод назад
Здравствуйте! Ищу копирайтера для написания текстов по внутренней оптимизации сайта. Четкий план действий предоставлю, по нему и надо работать. Жду ваших предложений, с указанием цены.Копирайтинг24 заявкиЗакрытгод назад
По существующему аудиту сделать оптимизацию сайта www.cosmopol.ru. Сайт сделан на платформе Insales. Тех анализ прикрепила, остальное скину в лсПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт2 года назад
Ищу срочно на постоянной основе дизайнера, с опытом изготовления рекламных баннеров. Требуется минимальное владение Photoshop и немного креатива. Баннеры требуются, для заливки на сайт и для рекламы. Жду предложения с ценой за 1 штБаннеры44 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется сделать коммерческое предложение, с минимальной информацией по продукту (напольные покрытия), условиями сотрудничества и с указанием фирм производителей. КП требуется для дизайнеров интерьеров. По наполнению 1-2 страницы. Сделала бы сама, но нет времени) Нужно срочно.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно составить макет для рекламного баннера (2шт) живой размер 1 баннера - 1*1,6м Описание: магазин напольных товаров Космопол Продажа паркетной доски, инженерной доски, кварцвинила, ламината, пробки. Услуги по замеру, доставке и укладке любой сложности. Цветовая гамма ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен2 года назад
На платформе интернет-магазина InSales сделать корректировки по сайту, а именно изменить добавление товара в корзину. Магазин занимается продажей напольных покрытий, сейчас при добавлении товара в корзину рассчитывается за единицу измерения м2, а нужно что бы ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно создать логотип магазина напольных покрытий "Космопол"Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт3 года назад
На основе логотипа на английском языке нужно создать такой же, только на русском. Или подобрать похожий шрифт, без использования авторских прав.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно наполнить интернет магазин на платформе Insales. Специализация напольные покрытия. Одна карточка содержит в себе: описание товара, фото (от 2 до 5 фотографий), характеристики товара, стоимость. Все прайсы и сайты с которых нужно брать информацию - ...Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт3 года назад