В начале все было хорошо, быстро вышел на связь, предложил адекватную цену, проявил креатив в некоторых вопросах. Но как только получил оплату, хоть оставались еще корректировки, исполнитель перестал входить на связь, сдвинул сроки, и в итоге, макет еще не взяли в печать из за неправильного расширения. Парень талантлив, но второй раз обращаться не буду