wishalins

Алина Вишневская wishalins

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Онлайн-магазин CosmoPol - Паркет
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$46
выплачено фрилансерам
30%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Рерайт для сайта

    Нужно отредактировать около 20 текстов, в каждом тексте от 1000 до 2000 знаков.  Текст предоставлю, требуется уникальность и наличие вхождений по СЕО.

    Рерайтинг35 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Копирайтинг

    Здравствуйте! Ищу копирайтера для написания текстов по внутренней оптимизации сайта. Четкий план действий предоставлю, по нему и надо работать.  Жду ваших предложений, с указанием цены.

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Изготовление рекламных баннеров

    Ищу срочно на постоянной основе дизайнера, с опытом изготовления рекламных баннеров.  Требуется минимальное владение Photoshop и немного креатива.  Баннеры требуются, для заливки на сайт и для рекламы.  Жду предложения с ценой за 1 шт

    Баннеры44 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн коммерческого предложения

    Требуется сделать коммерческое предложение, с минимальной информацией по продукту (напольные покрытия), условиями сотрудничества и с указанием фирм производителей. КП требуется для дизайнеров интерьеров. По наполнению 1-2 страницы. Сделала бы сама, но нет времени) Нужно срочно.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нарисовать макет для рекламного баннера

    Нужно составить макет для рекламного баннера (2шт) живой размер 1 баннера - 1*1,6м Описание: магазин напольных товаров Космопол Продажа паркетной доски, инженерной доски, кварцвинила, ламината, пробки. Услуги по замеру, доставке и укладке любой сложности. Цветовая гамма ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • На платформе интернет-магазина InSales сделать корректировки по сайту

    На платформе интернет-магазина InSales сделать корректировки по сайту, а именно изменить добавление товара в корзину.  Магазин занимается продажей напольных покрытий, сейчас при добавлении товара в корзину рассчитывается за единицу измерения м2, а нужно что бы ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Наполнение интернет-магазина товарами

    Нужно наполнить интернет магазин на платформе Insales. Специализация напольные покрытия.  Одна карточка содержит в себе: описание товара, фото (от 2 до 5 фотографий), характеристики товара, стоимость. Все прайсы и сайты с которых нужно брать информацию - ...

    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
loboianakis
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$13
9 баллов
2 года назад
Дизайн коммерческого предложения
Хороший заказчик! Рекомендую
Все хорошо! Спасибо) буду обращаться ещё
Ответный отзыв
prumituv
Назар 
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
$28
10 баллов
2 года назад
Нарисовать макет для рекламного баннера
Постановка задачи хороша. Оплата произошла в срок, было несколько поправок, но все приемлемо. Коммуникация прекрасная, была всё время на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
В начале все было хорошо, быстро вышел на связь, предложил адекватную цену, проявил креатив в некоторых вопросах. Но как только получил оплату, хоть оставались еще корректировки, исполнитель перестал входить на связь, сдвинул сроки, и в итоге, макет еще не взяли в печать из за неправильного расширения. Парень талантлив, но второй раз обращаться не буду
Ответный отзыв
Formart
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
3 года назад
Отрисовать логотип на основе имеющегося EN варианта
все четко
выполнил работу четко и оперативно
Ответный отзыв