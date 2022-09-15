Рерайт для сайта

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Закрыт35 заявок569 просмотров

Нужно отредактировать около 20 текстов, в каждом тексте от 1000 до 2000 знаков. 

Текст предоставлю, требуется уникальность и наличие вхождений по СЕО. 

3 года назад
wishalins
Алина 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дида
 
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2 года назад
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Татьяна
 
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Олег
 
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Олександр
 
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Влада
 
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Ольга
 
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Поліна
 
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Валерій
 
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Нина
 
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Андрей
 
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Мария
 
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Наталя
 
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Альбина
 
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Мария
 
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Александр
 
23 года
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Михаил
 
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Ира
 
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Севилия
 
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