Необходимо выполнить рерайт 45 статей, посвященных услугам салона красоты и медицинским процедурам, с общим объемом около 52.500 знаков без пробелов. Важно, чтобы рерайтер был знаком с темой и обеспечил осмысленный текст, а не только уникальность. Предоставьте стоимость и сроки выполнения на указанный объем работ.