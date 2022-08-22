Требуется рерайт 15 статей на букмекерскую тематику по 2000 знаков каждая. Уникальность текста - 100% по текст.ру или не менее 97% по адвего. Начните с тестовой статьи на тему 'Секреты ставок на фору', разбив ее на разделы с подзаголовками. Работа по схеме: предоставление названий, рерайт и отправка на проверку.