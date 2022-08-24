Статьи на букмекерскую тематику

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен19 заявок266 просмотров

Рерайт 15-ти статей на букмекерскую тематику по 2000 знаков.

Ускорим процесс отбора.  Жду от кандидата тестовую статью. Как по ТЗ, если все ок, включим ее в заказ. 2000зн и максимальная уникальность 100 по текст и не менее 97% по адвего. Название "Секреты ставок на фору". Статью разбить на пару разделов с подзаголовками. Присылайте в сообщении на проверку.

Уникальность 100 по текст.ру или не менее 97% по адвего.

С выбранным кандидатом работаем по схеме: я даю названия, находите и рерайтите. Присылаете мне на проверку, я оплачиваю. 30$ за 15 штук.

3 года назад
Zora
Юрий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

yelizavieta
Елизавета 
19 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$30
2 дня
Елизавета оперативно справилась с задачей. Мелкие недочеты были быстро устранены, могу рекомендовать к сотрудничеству (копирайт, рерайт).
Благодарю за комфортное сотрудничество! Четкое ТЗ, адекватные сроки для его выполнения и достойна оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Ольга
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
yelizavieta
Елизавета 
19 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Кирилл
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Людмила
 
45 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Екатерина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
4 отзыва
3 года назад
Екатерина
 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
3 часа назад
3 отзыва
3 года назад
Ігор
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Макар
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Анастасия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Катерина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Михаил
 
37 лет
11 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
3 года назад
Матвей
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
3 года назад
Наталья
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
33 отзыва
3 года назад
Дэнни
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Ярина
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Написание и рерайт текстов по сыпучим строительным материалам

    Ищется специалист для написания и рерайта текстов, посвященных сыпучим строительным материалам. Требуется создавать качественный контент, который будет информативным и соответствовать тематике строительства. Ожидается высокая степень оригинальности и грамотность представленных материалов.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать ручной рерайт на английском.

    Необходимо выполнить качественный ручной рерайт текста на английском языке. Убедитесь в уникальности текста не менее 80% по extxt.biz и используйте ключевые запросы. Ответьте на вопросы о размещении очистителей воздуха в комнате и приложите скриншоты проверки уникальности в качестве дополнительного файла.

    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рассылка в WhatsApp

    Ищется специалист для создания рассылки в WhatsApp с рерайтингом текста и сбором базы контактов. Необходимо уточнить, как будет предоставлена информация по ответившим аккаунтам, доступ в WhatsApp и гарантии по количеству отправленных сообщений.

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно провести рерайт методички по физике по образцу.

    Требуется провести рерайт методички по физике, охватывающей 40 лабораторных работ. Пример рерайта будет предоставлен. Ожидается качественный результат. Срок выполнения 10-12 дней. Интересует стоимость услуги.

    Рерайтинг14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написання тексту на категорію інтернет-магазину (авто тематика)

    Необхідно написати рерайтинг текстів для категорій інтернет-магазину в авто тематиці: Захист двигуна та Фаркопи. Тексти повинні бути продаючими та відповідати наданим ТЗ, з бюджетом за 1000 збп.

    Рерайтинг18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать качественный ручной рерайт на английском языке.

    $6

    Требуется выполнение качественного ручного рерайта текста на английском языке с уникальностью не менее 80%. Предоставляется список ключевых запросов и вопросы для освещения. Ищем ответственного исполнителя, готового к детальному анализу предоставленных материалов.

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт статьи для форума

    Требуется рерайт статьи для форума объемом до 2000 знаков. Необходима 100% уникальность текста, проверка будет осуществляться на txt.ru. Убедитесь в соответствии всем требованиям.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Рерайт статьи

    Требуется выполнить рерайт статьи с сохранением её структуры. Уникальность текста должна быть не менее 80%, проверка через text ru. Ожидается качественный и оригинальный текст.

    Рерайтинг41 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать рерайт статьи

    Требуется качественный рерайт статьи с сроком выполнения 2 дня. Оплата составляет 700 рублей. Обязательно ознакомьтесь с оригиналом перед откликом. Новички приветствуются.

    Рерайтинг20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт текста

    $2

    Необходимо выполнить рерайт текста на русском языке объемом около 2500 символов. Уникальность должна составлять 100%. Выполнение требуется быстро. Заказ готов оплатить 40 грн и оставлю положительный отзыв.

    Рерайтингнет заявок
    Закрыт
    3 года назад