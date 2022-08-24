Рерайт 15-ти статей на букмекерскую тематику по 2000 знаков.

Ускорим процесс отбора. Жду от кандидата тестовую статью. Как по ТЗ, если все ок, включим ее в заказ. 2000зн и максимальная уникальность 100 по текст и не менее 97% по адвего. Название "Секреты ставок на фору". Статью разбить на пару разделов с подзаголовками. Присылайте в сообщении на проверку.

Уникальность 100 по текст.ру или не менее 97% по адвего.

С выбранным кандидатом работаем по схеме: я даю названия, находите и рерайтите. Присылаете мне на проверку, я оплачиваю. 30$ за 15 штук.