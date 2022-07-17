Рассылка в WhatsApp

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Закрыт8 заявок555 просмотров

Добрый день, нуждаюсь в рассылке, в идеале еще и в сборе базы  

1- Как предоставляется информация по ответившим аккаунтам?

2- Предоставляете вы доступ в WA

3- Какая гарантия, что вы скинете именно конкретному количеству человек?

3 года назад
guest_16596046359679
3 года в сервисе
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Наталья
 
39 лет
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3 дня назад
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3 года назад
Анастасия
 
21 год
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Тетяна
 
36 лет
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Артём
 
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Даша
 
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Юлия
 
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18 лет
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