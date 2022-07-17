Добрый день, нуждаюсь в рассылке, в идеале еще и в сборе базы

1- Как предоставляется информация по ответившим аккаунтам?

2- Предоставляете вы доступ в WA

3- Какая гарантия, что вы скинете именно конкретному количеству человек?