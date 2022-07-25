Рерайт статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт41 заявка697 просмотров

Нужно сделать рерайт статьи с сохранением структуры. Уникальность >=80%. Проверка text ru

3 года назад
guest_16587491018666
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Євген
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анна
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вероніка
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ева
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
Вікторія
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Володимир
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кристина
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
4 отзыва
3 года назад
Анастасія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алена
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Надежда
 
33 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Инга
 
41 год
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Тетяна
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александра
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артур
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
58 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алевтина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Руслана
 
47 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Арина
 
18 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Дарья
 
41 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
20 дней назад
71 отзыв
3 года назад
Денис
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
43 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Мерген
 
53 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
529 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Рерайтинг
Дарья
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ярошенко
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Катерина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виктор
 
33 года
3 года в сервисе
Был
20 дней назад
4 отзыва
3 года назад
Ірина
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Инна
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
3 года назад
Ілона
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Екатерина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Данил
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
37 минут назад
49 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Спортивные новости

    Ищется специалист по рерайтингу спортивных новостей. Необходимы статьи объемом 800-1000 знаков с пробелами с уникальностью от 70% по текст.ру. График работы 2-4 раза в неделю, оплата 75 рублей за новость, производим оплату ежедневно. Источники предоставляются, работа в паре. Качественное ТЗ оплачивается.

    Рерайтинг36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать рерайт статьи

    Требуется качественный рерайт статьи с сроком выполнения 2 дня. Оплата составляет 700 рублей. Обязательно ознакомьтесь с оригиналом перед откликом. Новички приветствуются.

    Рерайтинг20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт текста

    $2

    Необходимо выполнить рерайт текста на русском языке объемом около 2500 символов. Уникальность должна составлять 100%. Выполнение требуется быстро. Заказ готов оплатить 40 грн и оставлю положительный отзыв.

    Рерайтингнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написати тексти та аналіз творів українською, напрямок - література

    Необхідно написати 5 описів письменників по 1000 символів та 2 аналізи творів по 2500 символів. Унікальність тексту від 90%. Список письменників надійде після прийняття заявки.

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт текст на тему відпочинку

    Необхідний рерайт тексту на тему відпочинку. Важливо, щоб текст був унікальним на 95%+ за версією content-watch. Вкажіть вартість за 1000 символів без пробілів.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать рерайт статьи

    $20

    Требуется рерайт статьи с ознакомлением с оригиналом. Срок выполнения задачи - 2 дня. Ожидаются предложения от всех, включая новичков. Обратите внимание на качество переписываемого текста.

    Рерайтинг44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать ручной рерайт на английском языке

    Требуется качественный рерайт на английском языке с уникальностью не менее 80% по etxt. Важно использовать ключевые запросы и удобный сервер для работы. Обеспечьте высокий уровень оригинальности текста.

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать рерайт статьи

    $8

    Требуется качественный и оригинальный рерайт статьи. Срок выполнения — 2 дня, оплата составляет 500 рублей. Ознакомьтесь с оригиналом перед началом работы. Открыты предложения от всех, включая новичков.

    Рерайтинг20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт отзывов

    Требуется выполнить качественный рерайт 100 отзывов, связанных с миграционными услугами. Ожидается оригинальный текст, сохранение смысла и улучшение стилистики.

    Рерайтинг41 заявка
    Закрыт
    3 года назад