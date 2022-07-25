Ищется специалист по рерайтингу спортивных новостей. Необходимы статьи объемом 800-1000 знаков с пробелами с уникальностью от 70% по текст.ру. График работы 2-4 раза в неделю, оплата 75 рублей за новость, производим оплату ежедневно. Источники предоставляются, работа в паре. Качественное ТЗ оплачивается.