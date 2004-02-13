Рерайт текста

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрытнет заявок213 просмотров

Зробити рерайт текста на рос.мові. Приблизно 2500 сим. Потрібно швидко. Унікальність текст ру 100%.

Залишу чудовий відгук)

40 грн

3 года назад
guest_16574700482901
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Спортивные новости

    Ищется специалист по рерайтингу спортивных новостей. Необходимы статьи объемом 800-1000 знаков с пробелами с уникальностью от 70% по текст.ру. График работы 2-4 раза в неделю, оплата 75 рублей за новость, производим оплату ежедневно. Источники предоставляются, работа в паре. Качественное ТЗ оплачивается.

    Рерайтинг36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написати тексти та аналіз творів українською, напрямок - література

    Необхідно написати 5 описів письменників по 1000 символів та 2 аналізи творів по 2500 символів. Унікальність тексту від 90%. Список письменників надійде після прийняття заявки.

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт текст на тему відпочинку

    Необхідний рерайт тексту на тему відпочинку. Важливо, щоб текст був унікальним на 95%+ за версією content-watch. Вкажіть вартість за 1000 символів без пробілів.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать рерайт статьи

    $20

    Требуется рерайт статьи с ознакомлением с оригиналом. Срок выполнения задачи - 2 дня. Ожидаются предложения от всех, включая новичков. Обратите внимание на качество переписываемого текста.

    Рерайтинг44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать ручной рерайт на английском языке

    Требуется качественный рерайт на английском языке с уникальностью не менее 80% по etxt. Важно использовать ключевые запросы и удобный сервер для работы. Обеспечьте высокий уровень оригинальности текста.

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать рерайт статьи

    $8

    Требуется качественный и оригинальный рерайт статьи. Срок выполнения — 2 дня, оплата составляет 500 рублей. Ознакомьтесь с оригиналом перед началом работы. Открыты предложения от всех, включая новичков.

    Рерайтинг20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт отзывов

    Требуется выполнить качественный рерайт 100 отзывов, связанных с миграционными услугами. Ожидается оригинальный текст, сохранение смысла и улучшение стилистики.

    Рерайтинг41 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт на английском

    Выполните рерайтинг текста на английском языке объемом 10-12 тысяч знаков. Необходимо использовать информацию из трех различных источников, чтобы создать уникальный и качественный контент.

    Рерайтингнет заявок
    Завершен
    3 года назад

  • Рерайт справочника заболеваний для сети клиник

    Требуется специалист для рерайта 292 статей о заболеваниях для сети клиник. Опыт в медицине обязателен. Необходимо наличие ИП, ООО или самозанятости для закрывающих документов. Желательно, чтобы кандидат находился в Москве или МО. Для начала работы нужно выполнить пробную статью и подписать договор.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад