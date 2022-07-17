Рерайт текст на тему відпочинку

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт15 заявок459 просмотров

Доброго дня копірацтери!

Потрібен рерайт тексту про відпочинок.

Від вас треба:

  • Вказати вартість 1 тис сим без пробілів.
  • Текст повинин бути унікальним на 95%+ по сервісу content-watch.
3 года назад
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Текст написала уникальный очень быстро!
Четкое ТЗ, своевременная оплата, быстрая проверка. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Влада
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Оксана
 
40 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
48 отзывов
3 года назад
Максим
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Карина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Карина
 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
Елена
 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Інна
 
51 год
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
221 отзыв(-1)
3 года назад
#1
Рерайтинг
Оксана
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 отзыва(-1)
3 года назад
Инна
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
3 года назад
Валентина
 
44 года
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
18 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Рерайтинг
Елена
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
19 отзывов
3 года назад
Оксана
 
48 лет
9 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
24 отзыва
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
38 минут назад
49 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Спортивные новости

    Ищется специалист по рерайтингу спортивных новостей. Необходимы статьи объемом 800-1000 знаков с пробелами с уникальностью от 70% по текст.ру. График работы 2-4 раза в неделю, оплата 75 рублей за новость, производим оплату ежедневно. Источники предоставляются, работа в паре. Качественное ТЗ оплачивается.

    Рерайтинг36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать рерайт статьи

    $20

    Требуется рерайт статьи с ознакомлением с оригиналом. Срок выполнения задачи - 2 дня. Ожидаются предложения от всех, включая новичков. Обратите внимание на качество переписываемого текста.

    Рерайтинг44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать ручной рерайт на английском языке

    Требуется качественный рерайт на английском языке с уникальностью не менее 80% по etxt. Важно использовать ключевые запросы и удобный сервер для работы. Обеспечьте высокий уровень оригинальности текста.

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать рерайт статьи

    $8

    Требуется качественный и оригинальный рерайт статьи. Срок выполнения — 2 дня, оплата составляет 500 рублей. Ознакомьтесь с оригиналом перед началом работы. Открыты предложения от всех, включая новичков.

    Рерайтинг20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт отзывов

    Требуется выполнить качественный рерайт 100 отзывов, связанных с миграционными услугами. Ожидается оригинальный текст, сохранение смысла и улучшение стилистики.

    Рерайтинг41 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайт на английском

    Выполните рерайтинг текста на английском языке объемом 10-12 тысяч знаков. Необходимо использовать информацию из трех различных источников, чтобы создать уникальный и качественный контент.

    Рерайтингнет заявок
    Завершен
    3 года назад

  • Рерайт справочника заболеваний для сети клиник

    Требуется специалист для рерайта 292 статей о заболеваниях для сети клиник. Опыт в медицине обязателен. Необходимо наличие ИП, ООО или самозанятости для закрывающих документов. Желательно, чтобы кандидат находился в Москве или МО. Для начала работы нужно выполнить пробную статью и подписать договор.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Качественный рерайт на английском

    Требуется качественный ручной рерайт текста на английском языке. Уникальность должна составлять от 80% по etxt.biz. Необходимо использовать ключевые запросы и выполнить работу в удобном сервисе.

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать ручной рерайт на английском.

    $6

    Требуется качественный ручной рерайт текста на английском языке с уникальностью от 80%. Для выполнения задания предоставляются ключевые запросы и список вопросов для анализа. Обратите внимание на необходимость высокого качества и оригинальности текста.

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    3 года назад