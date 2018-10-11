Дорогу осилит идущий

Пишу грамотно, кратко и на понятном аудитории языке. Занимаюсь копирайтингом более 12 лет и за это время успела полюбить то, что делаю и научилась хорошо делать то, что люблю.

Навыки и умения:

· Копирайтинг

· Рерайтинг

· Написание статей на любую тематику(информационных и продающих

· СЕО- тексты

· Описания товаров, категорий и услуг.

Мои преимущества:

· быстрый поиск и анализ информации;

· работа в строгих условиях дедлайна;

· грамотность;

· исполнительность;

· ответственность;

· порядочность.

Главная цель, которую я преследую – качество, даже в мелочах и деталях. Заинтересована в работе на постоянной основе при условии своевременной оплаты. Все вопросы относительно сроков оговариваю отдельно. Адекватно отношусь к критике и замечаниям.

Готова к обсуждению условий сотрудничества в любое время. Пишите в личные сообщения, на почту [email protected] , или в любые мессенджеры +380503751938.