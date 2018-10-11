Blagaja

Оксана Нестерук Blagaja

 
48 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Дорогу осилит идущий

Пишу грамотно, кратко и на понятном аудитории языке. Занимаюсь копирайтингом более 12 лет и за это время успела полюбить то, что делаю и научилась хорошо делать то, что люблю.

Навыки и умения:

· Копирайтинг

· Рерайтинг

· Написание статей на любую тематику(информационных и продающих

· СЕО- тексты

· Описания товаров, категорий и услуг.

Мои преимущества:

· быстрый поиск и анализ информации;

· работа в строгих условиях дедлайна;

· грамотность;

· исполнительность;

· ответственность;

· порядочность.

Главная цель, которую я преследую – качество, даже в мелочах и деталях. Заинтересована в работе на постоянной основе при условии своевременной оплаты. Все вопросы относительно сроков оговариваю отдельно. Адекватно отношусь к критике и замечаниям.

Готова к обсуждению условий сотрудничества в любое время. Пишите в личные сообщения, на почту [email protected] , или в любые мессенджеры +380503751938.

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ТОП-50
Рерайтинг

Портфолио

Отзывы заказчиков

manera
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
10 статей на тему декора и дизайна интерьера
Написание статей
Работа выполнена качественно и точно в срок, большое спасибо за сотрудничество, обязательно обращусь еще!
Приятный в общении заказчик, всегда на связи. Адекватное ТЗ и моментальная оплата. Буду рада поработать еще!
Ответный отзыв
alexander1234567
Александр 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Копирайт о шопинге
Быстро и качественно, спасибо!
Рекомендую Александра, как адекватного заказчика. Сотрудничеством довольна на все 100%.
Ответный отзыв
krbl
39 лет
12 лет в сервисе
Была
9 часов назад
$11
10 баллов
6 лет назад
Текст о дизайне интерьера
Сделано все было строго по ТЗ. Быстро и качественно, рекомендую!
Отличный заказчик! Адекватное ТЗ и быстрая оплата! С такими людьми приятно иметь дело!
Ответный отзыв
ikvel
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Тексты для сайта по установке заборов
Чётко по заданию, в целом всё хорошо.
Спасибо за сотрудничество. Четкое и адекватное ТЗ, быстрая проверка. Было приятно поработать с Вами.
Ответный отзыв
nokynku
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$24
10 баллов
7 лет назад
Написание текстов для 8 страниц тематики Роды,товары для беременной
все отлично
Отличный заказчик! Адекватное ТЗ и быстрая проверка.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
20 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#142
Рерайтинг
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#27