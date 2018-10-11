Пишу грамотно, кратко и на понятном аудитории языке. Занимаюсь копирайтингом более 12 лет и за это время успела полюбить то, что делаю и научилась хорошо делать то, что люблю.
Навыки и умения:
· Копирайтинг
· Рерайтинг
· Написание статей на любую тематику(информационных и продающих
· СЕО- тексты
· Описания товаров, категорий и услуг.
Мои преимущества:
· быстрый поиск и анализ информации;
· работа в строгих условиях дедлайна;
· грамотность;
· исполнительность;
· ответственность;
· порядочность.
Главная цель, которую я преследую – качество, даже в мелочах и деталях. Заинтересована в работе на постоянной основе при условии своевременной оплаты. Все вопросы относительно сроков оговариваю отдельно. Адекватно отношусь к критике и замечаниям.
Готова к обсуждению условий сотрудничества в любое время. Пишите в личные сообщения, на почту [email protected] , или в любые мессенджеры +380503751938.
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