Написание текстов для 8 страниц тематики Роды,товары для беременной

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Завершен8 заявок156 просмотров

Друзья,нужно написать продающие текста для интернет магазина по продаже товаров для беременных девушек.

Всего будет 8 страниц.

Нужен продающий,читабельный текст 

Сайт  с названиями страниц отправлю в личку

7 лет назад
nokynku
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Blagaja
48 лет
9 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$24
3 дня
все отлично
Отличный заказчик! Адекватное ТЗ и быстрая проверка.

Заявки фрилансеров

Blagaja
48 лет
9 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад

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