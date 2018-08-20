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Информационные тексты по промышленной тематике
Здравствуйте! Необходимо написание информационных текстов для сайта по промышленной тематике: металлообработка, изготовление металлоконструкций, производство металлический деталей и запчастей, ремонт станков и производственного оборудования.
Заявки фрилансеров
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