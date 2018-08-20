Автор статей на женскую тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок485 просмотров

Добрый день! Открыт новый набор авторов в команду женского сайта (работа для девушек, женщин, бабушек). Необходимо писать рерайт из нескольких источников с использованием ключевых слов. Четкое ТЗ, интересные темы, возможность самостоятельно выбирать, о чем писать. Работа постоянная, но никаких требований по объемам нет - вы работаете в удобном для вас графике. 

Ваш опыт работы не имеет значения, если вы пишете хорошо и умеете структурировать информацию.

Оплата 50 рублей за 1000 знаков без пробелов с премией по итогам работы (смотрим вашу продуктивность и качество текстов). В среднем наши постоянные авторы получают 20 - 30 тысяч рублей в месяц. Первые 2 статьи оплачиваются сразу после проверки редактором, при постоянной работе оплата раз в неделю на WMR (возможна оплата на карту). 

Чтобы начать работать с нами, пожалуйста, выполните тестовую задачу: 

Напишите небольшой отрывок в стиле информационной статьи (до 1000 знаков) на тему "можно ли пить алкоголь после татуажа".

В тексте нужно использовать фразу "алкоголь после татуажа" в прямом вхождении и разбавочное вхождение фразы "пить вино после татуажа". 

Что мы хотим видеть: 

  • четкий структурированный текст без воды;
  • полное раскрытие узкой темы;
  • высокий уровень грамотности;
  • достоверную информацию.
Проверьте качество своей работы здесь: https://turgenev.ashmanov.com

Показатель общего риска должен быть 0 баллов. 

ВНИМАНИЕ! Текстовая работа не оплачивается, но мы гарантируем, что текст не будет использован нами в коммерческих целях. 

Задание и резюме принимаем только на адрес [email protected]

Не переживайте, если долго не отвечаем на ваше предложение. Мы рассматриваем все кандидатуры, на это нужно время. 

P.S. Если вы видите данную вакансию, значит она актуальна, не нужно об этом спрашивать :)

7 лет назад
ollubim
Ольга 
47 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Статья про Охоту в сентябре в России

    $2

    Информационная статья об охоте в сентябре (на территории России). - На кого открыта охота в сентябре. - Подробнее про охоту в сентябре на лося, на кабана, на теретева, на глухаря, на утку. ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Статьи на женскую тему с ключами

    $26

    Требуется написать серию статей на женскую тему, а также на тему здоровье.  - около 3 ключей на 1000 знаков, но проверять по разным программам (Адвего, к примеру), я не требую. Только качественный от вас текст. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание статей для сайта

    Нужно написать несколько статей 3000-5000 збп каждая. Для начала пишите первую статью (оплачиваемая), если все нормально, будем работать с Вами дальше. Пример как писать скину. Оплата 25р/1000 збп Отличный вариант для ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание текстов

    Нужно за три дня написать 15 текстов по производственной тематике. 65 рублей - 1000 символов. Более высокую стоимость не рассматриваю.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Копирайт по видео из игры

    Необходимо по видео из игры сделать статью в 2000-3000 символов. Вот пример видео - https://yadi.sk/i/JPUPRevq3aMbaq Статью нужно сделать в стиле "Дневники космического путешественника". От лица космонавта который бегает в видео. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Статьи для столярной мастерской

    Для небольшой столярной мастерской написать статьи  для наполнения сайта. Делаем мебель под заказ . работаем с деревом, шпоном, ламинатом, HPL панелями, панелями Fenix NTM, используем механизмы немецких и испанских производителей.  Слоган hi tech furniture. НЕ ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад