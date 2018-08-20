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Автор статей на женскую тематику
Добрый день! Открыт новый набор авторов в команду женского сайта (работа для девушек, женщин, бабушек). Необходимо писать рерайт из нескольких источников с использованием ключевых слов. Четкое ТЗ, интересные темы, возможность самостоятельно выбирать, о чем писать. Работа постоянная, но никаких требований по объемам нет - вы работаете в удобном для вас графике.
Ваш опыт работы не имеет значения, если вы пишете хорошо и умеете структурировать информацию.
Оплата 50 рублей за 1000 знаков без пробелов с премией по итогам работы (смотрим вашу продуктивность и качество текстов). В среднем наши постоянные авторы получают 20 - 30 тысяч рублей в месяц. Первые 2 статьи оплачиваются сразу после проверки редактором, при постоянной работе оплата раз в неделю на WMR (возможна оплата на карту).
Чтобы начать работать с нами, пожалуйста, выполните тестовую задачу:
Напишите небольшой отрывок в стиле информационной статьи (до 1000 знаков) на тему "можно ли пить алкоголь после татуажа".
В тексте нужно использовать фразу "алкоголь после татуажа" в прямом вхождении и разбавочное вхождение фразы "пить вино после татуажа".
Что мы хотим видеть:
- четкий структурированный текст без воды;
- полное раскрытие узкой темы;
- высокий уровень грамотности;
- достоверную информацию.
Показатель общего риска должен быть 0 баллов.
ВНИМАНИЕ! Текстовая работа не оплачивается, но мы гарантируем, что текст не будет использован нами в коммерческих целях.
Задание и резюме принимаем только на адрес [email protected]
Не переживайте, если долго не отвечаем на ваше предложение. Мы рассматриваем все кандидатуры, на это нужно время.
P.S. Если вы видите данную вакансию, значит она актуальна, не нужно об этом спрашивать :)
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