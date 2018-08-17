Нужно написать текст правил для групп в соц сетях. Так сказать стандартные правила, про спам, рекламу оскорбления и прочие дела.
Напсиать тезисную статью про методы продаж 2018
нужно основывть метод на миелофоне и EasyWork24
оплата только BarterCoin - оттуда вывод за 0% почти в любую фиатную систему
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг19 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет! Необходимо разработать рецепты детокс соков и смузи, как ориентир можно брать сайт и их программу https://detoxpro.ru/ От вас цена и срокиКопирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Для небольшой столярной мастерской написать статьи для наполнения сайта. Делаем мебель под заказ . работаем с деревом, шпоном, ламинатом, HPL панелями, панелями Fenix NTM, используем механизмы немецких и испанских производителей. Слоган hi tech furniture. НЕ ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Тема майнинг и иммерсионное охлаждение ,ремонт , асики оборудованКопирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, требуется на постоянной основе писать качественные SEO-тексты для разных корпоративных сайтов и интернет-магазинов разных тематик. Интересует стоимость за 1000 символов и примеры работ.Копирайтинг12 заявокЗакрыт7 лет назад
Тематика: женская Описание: блог дипломированного психолога, основное направление деятельности психолога - отношения между мужчиной и женщиной (найти мужчину, сохранить семью, измены мужа, ее измены и т.д.), работа с жизненными сценариями (что это такое можно ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется написать отзывы на товары, тематика женская одежда Подробности в переписке Оставляйте свой скайпКопирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
Текст должен быть не скопированный а свой индивидуальный. Тема: майнинг ,Asic оборудование ,иммерсионное охлаждение..... Ссылки на сайты и описание вставки ,шаблоны и т д .....у меня есть. Интересует стоимость вашей работы ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Все очень просто. Даю название, к нему нужно придумать небольшое описание. Хотите сами придумайте, хотите найдите где-то. Главное, чтобы это было в тему и преподносилось, как описание обучающего процесса. Пример: ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо составить под тему мою, письмо, В письме должно быть: 1. Тема письма 2. Текст сам 3. Имена, фамилии разные. 4. Адрес отправителяКопирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад