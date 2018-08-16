Работа с текстом.

Все очень просто. Даю название, к нему нужно придумать небольшое описание. Хотите сами придумайте, хотите найдите где-то. Главное, чтобы это было в тему и преподносилось, как описание обучающего процесса.

Пример:

Тема "Фотография". Я вам даю название: Экран – техника восприятия

Вы мне присылаете:

Экран – техника восприятия

Важность экрана при просмотре и обработке фотографий. Чем отличается IPS от LED. Почему популярна Retina. Ошибки в цветопередаче. Используем встроенные калибраторы. Знакомство с LUTcurve. Как самостоятельно откалибровать экран. Подсветка экрана – плюсы и минусы.

Итого 1 блок готов. Таких блоков нужно для начала 26, названия скину исполнителю.

Обратите внимание:

Тот текст, который вы придумываете должен быть

1) небольшой, примерно как в примере выше

2) он должен подходить под заданную тему

3) он должен отвечать на вопрос, "чему мы Вас научим?".

Нужен:

Человек ответственный. Чтобы всегда был на связи. Делал все быстро и качественно. Связь: Skype или ICQ или Whatsapp

Предлагайте цену и сроки.