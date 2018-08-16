Ищу ТЗ майкера. Задача: дается файл с ключевыми фразами из сервиса tz.binet.pro. В нем уже создано ТЗ, его необходимо проверить и доработать. Убрать лишние мусорные вхождения, вкратце написать план будущей статьи, написать Title и ...
Работа с текстом.
Все очень просто. Даю название, к нему нужно придумать небольшое описание. Хотите сами придумайте, хотите найдите где-то. Главное, чтобы это было в тему и преподносилось, как описание обучающего процесса.
Пример:
Тема "Фотография". Я вам даю название: Экран – техника восприятия
Вы мне присылаете:
Экран – техника восприятия
Важность экрана при просмотре и обработке фотографий. Чем отличается IPS от LED. Почему популярна Retina. Ошибки в цветопередаче. Используем встроенные калибраторы. Знакомство с LUTcurve. Как самостоятельно откалибровать экран. Подсветка экрана – плюсы и минусы.
Итого 1 блок готов. Таких блоков нужно для начала 26, названия скину исполнителю.
Обратите внимание:
Тот текст, который вы придумываете должен быть
1) небольшой, примерно как в примере выше
2) он должен подходить под заданную тему
3) он должен отвечать на вопрос, "чему мы Вас научим?".
Нужен:
Человек ответственный. Чтобы всегда был на связи. Делал все быстро и качественно. Связь: Skype или ICQ или Whatsapp
Предлагайте цену и сроки.
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