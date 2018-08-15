20 статей на тематику ПФР (пенсии, пенсионеры)

$67
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Закрыт1 заявка228 просмотров

Доброго дня, дорогие авторы. Ищу копирайтера на проект, необходимо выписать 20 статей на тематику: ПФР, пенсии, пенсионеры. Подробная информация ниже.

Статей: 20

Средний объем статьи: 6 000 ЗБП

Общий объем: 127 200 ЗБП

Ставка: 35р/1000 ЗБП

Сроки: обговариваем индивидуально с исполнителем.

Выплаты 2 раза в неделю на Веб Мани или Яндекс Деньги

Требования к статьи:

  • Уникальность: от 97% по ﻿text.ru
  • Тошнота по слову не должна превышать 4% (оптимально 2.5%) по http://advego.ru/text/seo/
  • Бал по главреду от 7.3 - glvrd.ru
  • Делать вставки "Важно" или "Дополнительная информация" на каждые 2 000 ЗБП.
  • Ну и самое главное - человеческим языком раскрыть данную вам структуру (наша структура обязательна).
Всем желающим, присылайте портфолио на почту
7 лет назад
seostrelcov
Юрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

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