Написать без воды про полотенца https://luxurytextile.ru/shop/polotenca/ Текст должен состоять из двух частей: анонc короткий максимум 250 символов и текст неважно на какое количество. В прикрепленном файле четко указано то о чем надо писать! ...
20 статей на тематику ПФР (пенсии, пенсионеры)
Доброго дня, дорогие авторы. Ищу копирайтера на проект, необходимо выписать 20 статей на тематику: ПФР, пенсии, пенсионеры. Подробная информация ниже.
Статей: 20
Средний объем статьи: 6 000 ЗБП
Общий объем: 127 200 ЗБП
Ставка: 35р/1000 ЗБП
Сроки: обговариваем индивидуально с исполнителем.
Выплаты 2 раза в неделю на Веб Мани или Яндекс Деньги
Требования к статьи:
- Уникальность: от 97% по text.ru
- Тошнота по слову не должна превышать 4% (оптимально 2.5%) по http://advego.ru/text/seo/
- Бал по главреду от 7.3 - glvrd.ru
- Делать вставки "Важно" или "Дополнительная информация" на каждые 2 000 ЗБП.
- Ну и самое главное - человеческим языком раскрыть данную вам структуру (наша структура обязательна).
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