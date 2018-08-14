Нужен копирайтер, разбирающийся в виртуальных хостингах

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки165 просмотров

Нужны статьи на сайт айти компании. 

Темы для статей:

Шаред-хостинг,

Защита от ддос-атак,

CMS, 

VPN/VPS,

Выделенные сервера,

SSL.

Статьи от 2000 до 5000 тыс. знаков без пробелов.

Если Вы разбираетесь в большей части указанных тем - пишите! 

7 лет назад
Sofa_Seliv
Софья 
32 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Статья-обзор на тему театра

    Здравствуйте! Требуется копирайтер, способный написать яркий обзор на тему театра и представления.  О требованиях к статье и условиях работы подробнее напишу откликнувшимся. Оплата - 30 руб. за 1000 зн. без пробелов только ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать уникальный текст про песок и щебень!

    Необходимо много текстов про песок и щебень,  керамзит и другие сыпучие материалы. по одному ключевику надо более 50 текстов с отличием в том, что меняется город в котором этот щебень или песок продаётся(50 городов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Копирайт описания товара

    $103

    Нужно сделать копирайт на описание товара.  Товар -  продукты питания для животных. (тема обширная, информации много) Одно описание - 1000 символов/7 грн.  Условие - уникальность выше 95%! Нужно - 400 описаний ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу копирайтера (тексты по истории России)

    Здравствуйте! Ищу студента истфака или учителя истории, который бы писал SEO-оптимизированные тексты про правителей России на сайт по подготовке к ЕГЭ и олимпиадам по истории. Плачу 40 рублей за 1000 знаков.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO / LSI копирайтинг

    Необходим текст на главную страницу сайта. Сейчас на главной странице сайте есть текст, от туда можно взять основную информацию + можно почитать другие разделы. Тест должен быть простым и понятным человеку, не переоптимизированным и сложным.  ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рус+Укр Статьи по медицине (педиатрия/гинекология/дерматология)

    Ищу автора на русском и украинском языках для написания 4 статей.  Тематика: аптечная косметика для детей и беременных. все по теме новорожденных, детская кожа (безопасность/уход/пролемы) все по теме беременности, кожа ...

    Написание статей
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Прототип лендинг пейдж для товара с алиэкспресс

    $220

    Конкурс для маркетологов / копирайтеров /: нужно сделать моб версию прототипа лендинг пейдж для товара с алиэкспресс. товар:  https://ru.aliexpress.com/item/-/32835122587.html?spm=a2g0v.11010108.06001.21.57e72a457pGjx8&amp;gps-id=5347592&amp;scm=1007.13562.105726.0&amp;scm_id=1007.13562.105726.0&amp;scm-url=1007.13562.105726.0&amp;pvid=1aef9ef3-6bf8-4fd4-b77b-39c5b6686296 Если вы никогда этого не делали, есть мануал как ...

    HTML
    Копирайтинг2 заявки
    Завершен
    7 лет назад