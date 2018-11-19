Написать уникальный текст про песок и щебень!

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Завершен3 заявки279 просмотров

Необходимо много текстов про песок и щебень,  керамзит и другие сыпучие материалы.

по одному ключевику надо более 50 текстов с отличием в том, что меняется город в котором этот щебень или песок продаётся(50 городов подмосковья). Ниже пишу обязательные требования к текстам про песок!

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1. Ключевые фразы и слова не должны быть далеко от заголовка и подзаголовков (Касается H1 и H2)

2. В ключевых фразах обязательно должны присутствовать локации. То есть, к примеру текст отвечающий на запрос «Купить песок» должен иметь вид «Купить песок %местность%»(один из 50 городов подмосковья). 

3. Текст должен иметь длину не менее 2000 знаков (без пробелов)

4. Уникальность текста по адвего не должна быть ниже 85-90%.

5. В тексте должны присутствовать заголовки H1 в количестве не более одного, H2 не более двух. H3 любое количество

6. Текст должен быть максимально приближён к человеческому. Он должен быть удобен для чтения. Иначе говоря, человек читающий его, не должен испытывать дискомфорт от заспамленности. 

7. Количество «воды» не более 50%

8. Текст необходимо разделять на небольшие, читабельные блоки.

9. Основные ключевые запросы:

Купить песок+ в %городе%

Цена на песок+ в %городе%

Купить песок + с доставкой в %город%

Заказать песок+ в %город%

Песок+ в %городе%

Доставка песка+ в %городе%

10. Структура заголовков, от города к городу не должна повторяться полностью. Они должны меняться местами. Но очередность должна быть по пункту 11.

11. Основные ключевики по запросам «купить песок» и «цена на песок», должны быть максимально близко к началу текста. «Доставка…» должна идти в последнюю очередь.

12. Обязательно перечислить виды песка.

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нужны люди разбирающиеся в теме. Тема песок ,щебень, керамзит , асфальтовая крошка, Грунт, чернозем и вся сыпучка. В месяц заказываю 100-200 текстов на постоянной основе. Нужны люди с кем постоянно сотрудничать можно. Все тексты буду проверять, прошу писать честно и качественно. Не воровать с других сайтов и т.д 

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знание темы! Опыт! Интересный текст!

прочтите мои 12 требований к тексту. Если что то не понятно, то не пишите пожалуйста. 

Плачу 150 российских рублей за 2000 символов без пробелов.

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и еще важный момент! мне удобно общаться через воцап или телеграм. Пишите пожалуйста номер который привязан, я вам туда писать буду. Электронная почта или скайп мне не удобно.  Телеграм это идеально для меня. 

7 лет назад
Dnedz
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
$510
50 дней
1. Качеством доволен на 100% 2. Оговоренные сроки выполняет полностью. Мои тексты написал раньше договоренного срока и это отлично. 3. Оперативно отвечает на сообщения не пропадает. Работой доволен. Буду еще обращаться! претензий ВОООБЩЕ НЕТ! Рекомендую!
Сотрудничеством с Дмитрием полностью доволен. Предоставляет грамотное ТЗ, поддерживает связь и отвечает на возникшие вопросы, своевременно выполняет оплату. Буду рад и дальше работать над его проектами. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
7 лет назад
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