Здравствуйте! Требуется копирайтер, способный написать яркий обзор на тему театра и представления. О требованиях к статье и условиях работы подробнее напишу откликнувшимся. Оплата - 30 руб. за 1000 зн. без пробелов только ...
Написать уникальный текст про песок и щебень!
Необходимо много текстов про песок и щебень, керамзит и другие сыпучие материалы.
по одному ключевику надо более 50 текстов с отличием в том, что меняется город в котором этот щебень или песок продаётся(50 городов подмосковья). Ниже пишу обязательные требования к текстам про песок!
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1. Ключевые фразы и слова не должны быть далеко от заголовка и подзаголовков (Касается H1 и H2)
2. В ключевых фразах обязательно должны присутствовать локации. То есть, к примеру текст отвечающий на запрос «Купить песок» должен иметь вид «Купить песок %местность%»(один из 50 городов подмосковья).
3. Текст должен иметь длину не менее 2000 знаков (без пробелов)
4. Уникальность текста по адвего не должна быть ниже 85-90%.
5. В тексте должны присутствовать заголовки H1 в количестве не более одного, H2 не более двух. H3 любое количество
6. Текст должен быть максимально приближён к человеческому. Он должен быть удобен для чтения. Иначе говоря, человек читающий его, не должен испытывать дискомфорт от заспамленности.
7. Количество «воды» не более 50%
8. Текст необходимо разделять на небольшие, читабельные блоки.
9. Основные ключевые запросы:
Купить песок+ в %городе%
Цена на песок+ в %городе%
Купить песок + с доставкой в %город%
Заказать песок+ в %город%
Песок+ в %городе%
Доставка песка+ в %городе%
10. Структура заголовков, от города к городу не должна повторяться полностью. Они должны меняться местами. Но очередность должна быть по пункту 11.
11. Основные ключевики по запросам «купить песок» и «цена на песок», должны быть максимально близко к началу текста. «Доставка…» должна идти в последнюю очередь.
12. Обязательно перечислить виды песка.
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нужны люди разбирающиеся в теме. Тема песок ,щебень, керамзит , асфальтовая крошка, Грунт, чернозем и вся сыпучка. В месяц заказываю 100-200 текстов на постоянной основе. Нужны люди с кем постоянно сотрудничать можно. Все тексты буду проверять, прошу писать честно и качественно. Не воровать с других сайтов и т.д
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знание темы! Опыт! Интересный текст!
прочтите мои 12 требований к тексту. Если что то не понятно, то не пишите пожалуйста.
Плачу 150 российских рублей за 2000 символов без пробелов.
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и еще важный момент! мне удобно общаться через воцап или телеграм. Пишите пожалуйста номер который привязан, я вам туда писать буду. Электронная почта или скайп мне не удобно. Телеграм это идеально для меня.
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