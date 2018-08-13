Текста к видео!

Добрый день! Есть видео нужно написать подобные текста на тему "шкафы купе" и "гардеробные", 1000 знаков 10, можно предложить, как вы это видите:

https://www.youtube.com/watch?v=mZeniLVUC5I&t=6s

Текстов нужно очень много, и постоянно, ищем творческого человека!