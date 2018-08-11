Написать статьи (тематика: альпинизм, скалолазание)

Требуется написать статьи о скалолазании и рекламные материалы о скалодроме для партнёров.

В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на следующие вопросы:

1) вашу стоимость за 1000 символов по написанию текстов на данную тематику.

2) на сколько хорошо разбираетесь в данной тематике? (пришлите примеры ваших текстов по данной тематике)

3) можете ли Вы писать, например, новости по материалам англоязычных сайтов? А переводить статьи?

P.S. Не присылайте рекламу и спам – это сразу в корзину.