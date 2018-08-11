Написать статьи (тематика: альпинизм, скалолазание)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок176 просмотров

Требуется написать статьи о скалолазании и рекламные материалы о скалодроме для партнёров. 

В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на следующие вопросы: 

1) вашу стоимость за 1000 символов по написанию текстов на данную тематику. 

2) на сколько хорошо разбираетесь в данной тематике? (пришлите примеры ваших текстов по данной тематике) 

3) можете ли Вы писать, например, новости по материалам англоязычных сайтов? А переводить статьи? 

P.S. Не присылайте рекламу и спам – это сразу в корзину.

7 лет назад
roman-andreev
Роман 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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