Обзор сайта в разрезе работы копирайтера

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки204 просмотра

Здравствуйте! Ищу автора для написания полного обзора ЭТОГО сайта в разрезе работы копирайтера. Объем 7-8 т. знаков. Со скриншотами - не менее 5. Нужно дать ответы на вопросы, которые прикреплены к материалу. 

Важно! Вы должны отлично знать внутреннюю кухню сайта и его фишки.

Вообще ориентируйтесь на примеры ниже и на вводные в техническом задании. 

https://petr-panda.ru/obzor-birzhi-etxt/ 

https://petr-panda.ru/obzor-birzhi-kopirajtinga-contentmonster/ 

Ваше фото будет указаны в качестве автора обзора, поэтому нужно будет к работе прикрепить помимо скриншотов еще и Ваше фото (опять же, пиар на крупной площадке никому не повредит) 

Важно (напомним еще раз:) #Вы должны отлично знать внутреннюю кухню сайта и быть полезным. 

Прикрепленные вопросы - https://yadi.sk/i/lorAmFGk3a89Tk 

7 лет назад
lipa7777
Петр 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать текст для лендинга

    Нужно написать тексты для нового сайта, продающего услуги по поддержке сайтов, на основе текста во вложении. Шаблон для сайта будет использоваться этот https://undsgn.com/uncode/homepages/creative-digital-agency/ Желательно текст адаптировать по визуальным блокам данного шаблона.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Статьи о кошках

    Готовы приобрести уникальные (свыше 85 % по etxt.ru)читабельные (сами смотрим) тексты (~2000~3000 знаков) про кошек (породы диких и домашних кошек, рассказы о милых котиках, познавательные статьи о кошках, ветеринарные, исторические и т.д.). Тексты ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать 48 мини текстов по 200 знаков

    Добрый день.  ﻿- У нас есть страница, на которой размещен тест http://6d26gz7a.plp7.ru/  ﻿- В зависимости от того какие ответы выбрал посетитель - показывается соответствующий результат.  На результат ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать 5 обзоров про клининговую компанию

    $20

    компания оказывает профессиональные клининговые услуги для организаций: убирает торговые центры, административные здания. Также оказывает услуги химчистки и единоразовой уборки для физлиц. Необходимо написать 5 крутых отзывов от первого лица о достоинствах компании. ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтинг статьи

    Нужен специалист с опытом копирайтинга для переписания статьи. Требования: грамотность, соблюдение правил пунктуации, орфографии, сохранение стилистики, сохранения смысла переписанного текста Плагиат должен выдавать не более 30 процентов схожести в итоге

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание текста по веб тематике и разработке

    Для работы над проектом umi.ru/ нужен исполнительный копирайтер (или несколько)! Готовы постоянно давать задания по написанию статей для блога на сайте. Предлагаем написать пока один текст! ...

    Написание статей
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать текст на сайт

    Нужно написать текст на сайт, компания занимается установкой охранных систем.  4 отдельных страницы: Монтаж видеонаблюденния Монтаж домофонов  Монтаж охранной сигнализации Монтаж СКУД Объем текста приблизительно 3000 символов на странице.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать несколько отзывов

    Нужно писать по 10 кратких отзывов о кальянной каждый день на разных сайтах с разных профилей. Текст краткий и лаконичный, например уютная атмосфера, добрый кальян, приятно было отдохнуть и т.д.   Сроки с 9.08.2018 по ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Текст для сайта по строительству

    Здравствуйте! Нужно проработать текст для сайта по строительству, а именно по услугам алмазного бурения, резки бетона, кирпича, расширению и усилению проемов. Сайт компании http://бур.москва/ Пустые страницы услуг - ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад