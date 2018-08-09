Обзор сайта в разрезе работы копирайтера

Здравствуйте! Ищу автора для написания полного обзора ЭТОГО сайта в разрезе работы копирайтера. Объем 7-8 т. знаков. Со скриншотами - не менее 5. Нужно дать ответы на вопросы, которые прикреплены к материалу.

Важно! Вы должны отлично знать внутреннюю кухню сайта и его фишки.

Вообще ориентируйтесь на примеры ниже и на вводные в техническом задании.

https://petr-panda.ru/obzor-birzhi-etxt/

https://petr-panda.ru/obzor-birzhi-kopirajtinga-contentmonster/

Ваше фото будет указаны в качестве автора обзора, поэтому нужно будет к работе прикрепить помимо скриншотов еще и Ваше фото (опять же, пиар на крупной площадке никому не повредит)

Важно (напомним еще раз:) #Вы должны отлично знать внутреннюю кухню сайта и быть полезным.

Прикрепленные вопросы - https://yadi.sk/i/lorAmFGk3a89Tk