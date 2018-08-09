Написание текста по веб тематике и разработке

Для работы над проектом umi.ru/ нужен исполнительный копирайтер (или несколько)!

Готовы постоянно давать задания по написанию статей для блога на сайте.

Предлагаем написать пока один текст!

Тема для написания текста: Автопостинг в инстаграм

Ключевые слова:

автопостинг в инстаграм

как создать автопостинг в инстаграме

Информация по тексту:

Количество символов без пробелов 3500-4000

Уникальность: 100%

Академическая тошнота: 8 – 10 %

Вода: 30 – 55%

Дополнительная информация по текстам:

- Читаемость не нужно писать низкопробные коммерческие тексты

- Оформление все тексты должны быть структурированы заголовками, при

перечислении используем списки. Для наглядности изображения/фотографии

или таблицы. Плохо форматированные тексты не принимаются к проверке!

В тексте не используем:

- Конструкции из нескольких прилагательных. Пример замечательный, неповторимый, изысканный слон.

- Конструкции несвойственные языку. Пример интернет витрина попугаев.

- Нельзя злоупотреблять вводными словами. Пример Поэтому вследствие чего .

- Негативные конструкции, примеры, сравнения. Пример везде фильмы плохие а у нас хорошие.

Цена от 150 до 250 руб за 1000 знаков.

Обязательные требования к исполнителю:

- грамотность

- высокий уровень понимания веб тематики, интернет-маркетинга

- опыт написания работ в заданной тематике

- пунктуальность (без срыва дедлайнов)

- умение оформлять статьи красиво: заголовки, списки, добавление фотографии, таблицы

- умение работать в гугл документах

- вменяемое отношение к правкам (если есть что править, то нужно это делать или писать сразу текст без правок)