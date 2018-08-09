Написать текст по ТЗ Предпочтение тем, кто свободен, а не растягивать на несколько дней. Возможна безопасная сделка. Требование: отсутствие в тексте орфографических, стилистических, пунктуационных, грамматических и фактических ошибок. Если будут присутствовать ...
Написание текста по веб тематике и разработке
Для работы над проектом umi.ru/ нужен исполнительный копирайтер (или несколько)!
Готовы постоянно давать задания по написанию статей для блога на сайте.
Предлагаем написать пока один текст!
Тема для написания текста: Автопостинг в инстаграм
Ключевые слова:
автопостинг в инстаграм
как создать автопостинг в инстаграме
Информация по тексту:
Количество символов без пробелов 3500-4000
Уникальность: 100%
Академическая тошнота: 8 – 10 %
Вода: 30 – 55%
Дополнительная информация по текстам:
- Читаемость не нужно писать низкопробные коммерческие тексты
- Оформление все тексты должны быть структурированы заголовками, при
перечислении используем списки. Для наглядности изображения/фотографии
или таблицы. Плохо форматированные тексты не принимаются к проверке!
В тексте не используем:
- Конструкции из нескольких прилагательных. Пример замечательный, неповторимый, изысканный слон.
- Конструкции несвойственные языку. Пример интернет витрина попугаев.
- Нельзя злоупотреблять вводными словами. Пример Поэтому вследствие чего .
- Негативные конструкции, примеры, сравнения. Пример везде фильмы плохие а у нас хорошие.
Цена от 150 до 250 руб за 1000 знаков.
Обязательные требования к исполнителю:
- грамотность
- высокий уровень понимания веб тематики, интернет-маркетинга
- опыт написания работ в заданной тематике
- пунктуальность (без срыва дедлайнов)
- умение оформлять статьи красиво: заголовки, списки, добавление фотографии, таблицы
- умение работать в гугл документах
- вменяемое отношение к правкам (если есть что править, то нужно это делать или писать сразу текст без правок)
Заявки фрилансеров
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