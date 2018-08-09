Написать несколько отзывов

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Закрыт9 заявок172 просмотра

Нужно писать по 10 кратких отзывов о кальянной каждый день на разных сайтах с разных профилей. Текст краткий и лаконичный, например уютная атмосфера, добрый кальян, приятно было отдохнуть и т.д.  

Сроки с 9.08.2018 по 9.09.2018  

spb.zoon.ru/entertainment... 

m.hookahlocator.ru/kalyan... 

www.restoclub.ru/spb/plac... 

А также на 2ГИС Hardsmoke bar

7 лет назад
Liza05
28 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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