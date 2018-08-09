Написать текст по ТЗ Предпочтение тем, кто свободен, а не растягивать на несколько дней. Возможна безопасная сделка. Требование: отсутствие в тексте орфографических, стилистических, пунктуационных, грамматических и фактических ошибок. Если будут присутствовать ...
Написать несколько отзывов
Нужно писать по 10 кратких отзывов о кальянной каждый день на разных сайтах с разных профилей. Текст краткий и лаконичный, например уютная атмосфера, добрый кальян, приятно было отдохнуть и т.д.
Сроки с 9.08.2018 по 9.09.2018
А также на 2ГИС Hardsmoke bar
Заявки фрилансеров
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