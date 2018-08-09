Написать несколько отзывов

Нужно писать по 10 кратких отзывов о кальянной каждый день на разных сайтах с разных профилей. Текст краткий и лаконичный, например уютная атмосфера, добрый кальян, приятно было отдохнуть и т.д.

Сроки с 9.08.2018 по 9.09.2018

spb.zoon.ru/entertainment...

m.hookahlocator.ru/kalyan...

www.restoclub.ru/spb/plac...

А также на 2ГИС Hardsmoke bar