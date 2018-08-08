Написать уникальный текст 3-6тыс.зн.Цена - 50р/1тыс.зн без пробелов

Написать текст по ТЗ

Предпочтение тем, кто свободен, а не растягивать на несколько дней.

Возможна безопасная сделка.

Требование: отсутствие в тексте орфографических, стилистических, пунктуационных, грамматических и фактических ошибок.

Если будут присутствовать ошибки(более 1-3), работа оплачена не будет.

Тема: описание услуг компании или ответ на вопрос пользователя об услуге.