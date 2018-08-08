Требуется копирайтер желающий перейти на уровень контент-менеджера (редактор) для работы с текстами на сайте медицинской тематики (здоровье глаз). Базовые обязанности: проверка текстов, написанных копирайтерами на соответствие требований ТЗ;оформление статьи на сайте под ...
Бомбовый копирайтинг
У нас есть 3 текста. Для обычных объявлений на торговых площадках. Их нужно по максимуму сделать бьющими и продающими. Содержание должно остаться тем же, но сократить нужно по максимуму, для того чтобы текст залетал на ура.
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