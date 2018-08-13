Копирайтер / рерайтер

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Завершен10 заявок190 просмотров

Добрый день! Нужно сделать описания товаров и категорий для сайта по торгово-кассовому оборудованию. 

Нужен грамотный человек, который пишет в инфостиле. 

Оплата 100 р. / 1000 збп 

Пишите!

7 лет назад
online-kassa
Андрей 
43 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$14
2 дня
Хороший копирайтер, но немного не наш профиль.
Сотрудничество состоялось.

Заявки фрилансеров

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад