Копирайтер / рерайтер

Есть ТЗ, есть реализованная по нему автоматизированная система управления проектами. Нужно на основании ТЗ и работающей системы подготовить инструкцию пользователя от 50 до 100 страниц 12 кегля с оформлением по ГОСТ34. Пишите вашу срок ...