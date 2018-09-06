Нужно 5 статей на 3000 збп про элементы питания (батарейки, аккум..)

В поисках исполнителя, кто сможет написать 5 классных информационных статей с уклоном на элементы питания, а именно - батарейки, аккумуляторы и прочее в таком духе. Пример предоставлю.

Требование к текстам:

Текст должен быть написан профессионально грамотно на заданную тематику

·уникальность (100% уникальности text.ru);

·Текст должен быть хорошо структурирован и разбит на логические блоки (300-900 символов) с подзаголовками и списками;

Проверить на наличие словесного мусора - https://glvrd.ru/ - не менее 8,5 баллов;

Без воды и переспама - проверить по text.ru

Тошнота - не более 3% по слову, академическая не больше 9 - https://advego.ru/text/seo/

Ключевые слова дам исполнителю. Оплата по факту либо через безопасную сделку.