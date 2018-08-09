Копирайт 1 страница (1000 знаков)

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Завершен4 заявки138 просмотров

Сделать текст 1000-1500 знаков на тему "аренда автовышки", примеры и тз в лс.

От Вас минимальная цена и срок;

оплата яд или wmr

7 лет назад
wdwdwd
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
7 лет назад
$2
1 день
В целом работа выполнена, однако были некоторые замечания, исполнитель сделал коррекции.
В целом сотрудничество состоялось - остался доволен. Без ТЗ сразу не смогу угодить пожеланиям Заказчика, но все было исправлено

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
7 лет назад
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