20 ТЗ для копирайтера на тему МТС

$60
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Закрыт2 заявки185 просмотров

Доброго времени суток! Ищу копирайтера на проект. Необходимо выписать 20 статей на тему: МТС. Подробную информацию читайте ниже.

Статей: 20

Объем статьи: 4000 - 7000 ЗБП

Общий объем: 102000 ЗБП

Ставка: 40р/1000 ЗБП

Сроки: обговариваем индивидуально с исполнителем.

Пример одного ТЗ:

Ключи:

  • бит за границей мтс описание
  • бит за границей мтс описание тарифа
  • мтс бит за границей описание услуг
  • опция бит за границей мтс описание
  • супер бит за границей мтс описание тарифа
  • опция бит за границей мтс описание тарифа
Обязательно только 1 ключ в точной форме в 1-2 предложении, остальные можно разбивать, видоизменять и по тексту использовать.

Структура:

1.Введение.

2. Группа опций «Бит заграницей» от МТС: описание, условия подключения.

3. Опция «Бит заграницей» МТС: описание тарифа.

4. Опция «Макси Бит заграницей» МТС: описание тарифа.

5. Опция «Супер Бит заграницей» МС: описание тарифа.

6. Как подключить  «МТС Бит заграницей».

7. Как отключить «МТС Бит заграницей».

8. «Турбо-кнопка заграницей»

9. Заключение.

Источники:

Требования к статьи:

  • Уникальность: от 97% по ﻿text.ru
  • Тошнота по слову не должна превышать 4% (оптимально 2.5%) по http://advego.ru/text/seo/
  • Бал по главреду от 7.3 - glvrd.ru
  • Делать вставки "Важно" или "Дополнительная информация" на каждые 2 000 ЗБП.
  • Ну и самое главное - человеческим и понятным языком раскрыть данную вам структуру (наша структура обязательна).
7 лет назад
olyu050489
36 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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