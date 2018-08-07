Здравствуйте! Нужно написать 5 статей по ТЗ на тему бизнес Открытие ИПОткрытие ОООЧто лучше открыть ИП или ОООНалогообложение ИПГде открыть расчетный счетОплата: 50 руб. за 1 К. средний объем статьи 8-10К
Написание нескольких постов для инстаграм
Для женщины:
Тематика: материнство, быт, отношения с мужем, обсуждение жизни после брака и после рождения ребенка.
Стилистика: юмористическая, слог легкий и располагающий к общению. У всех постов должен чувствоваться единый стиль и узнаваемость.
Требования к текстам:
- объем текстов около 1500 знаков (что бы влазило в один пост инстаграм+ теги+обращение к подписчикам)
- уникальность текстов 100%
Требования к исполнителю:
- Женщина
- Женщина замужем и с ребенком (Что бы было реально о чем рассказывать и не высасывать истории из пальца)
- Грамотная русская речь
- Отличные чувства юмора и самоиронии
Для мужчины: (дада нам и мужчина нужен)
Тематика: семья, дети, секс
Стилистика: юмористическая, слог легкий и располагающий к общению. У всех постов должен чувствоваться единый стиль и узнаваемость.
Требования к текстам:
- объем текстов около 1500 знаков (что бы влазило в один пост инстаграм+ теги+обращение к подписчикам)
- уникальность текстов 100%
Требования к исполнителю:
- Мужчина
- Мужчина женатый и с ребенком (Что бы было реально о чем рассказывать и не высасывать истории из пальца)
- Грамотная русская речь
- Отличные чувства юмора и самоиронии
От вас жду:
- Вашу цену за 1000 знаков или за пост, как удобнее.
- Примеры работ.
- Удобный для вас способ принятия денежек.
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